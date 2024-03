Trentino genehmigt Gesetzesentwurf um jährlich 8 Bären zu entnehmen

Tierschützer wollen Rekurs einlegen

Die Abstimmung wurde nach einem langen Tag an Diskussionen abgehalten. Neben der Möglichkeit, Bären zu entnehmen sieht das Gesetz auch die Einrichtung einer Expertengruppe vor. Die Entnahme der Bären soll der Forstbehörde vorbehalten bleiben, wie der Alto Adige berichtet.Der Trentiner Landtag fordert die Regierung außerdem auf, sich um eine Änderung der staatlichen Regelung des Pfeffersprays zu bemühen. Wer wegen seiner Arbeit in den Wald muss, sollte mit einem geeigneten Pfefferspray ausgerüstet werden, um sich vor Bärenattacken wehren zu können.Aber auch bei den Mülltonnen will der Landtag eine Änderung. Künftig sollen Mülltonnen in betroffenen Gebieten bärensicher gemacht werden. Heißt: Bären sollen nicht mehr imstande sein, darin herumzuwühlen.Die internationale Tierschutzorganisation (Oipa) sieht das neue Gesetz sehr kritisch. Die Regierung im Trentino und der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hätten es versäumt, die Menschen präventiv zu schützen und würden jetzt nur noch ans Erlegen von Bären denken, was gegen EU-Recht verstoße, schreibt die Oipa in einer Aussendung. Die Tierschutzorganisation kündigte an, gegen das Gesetz vorzugehen.