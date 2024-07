Trumps Krönungsmesse: Parteitag der Republikaner steht kurz bevor

Warum ist der Austragungsort wichtig?

Was passiert auf dem Parteitag?

Warum sind Parteitage wichtig?

Wann halten die Demokraten ihren Parteitag ab?

Doch die formelle Kür erfolgt nun mit Pomp und Gloria in einer gigantischen Inszenierung auf der viertägigen Großveranstaltung vom 15. bis 18. Juli.Der Parteitag wird dieses Mal in Milwaukee abgehalten. Die größte Stadt im Bundesstaat Wisconsin liegt im Mittleren Westen der USA , knapp zwei Stunden Fahrtzeit nördlich von Chicago.Wisconsin ist einer der wenigen Bundesstaaten, die weder fest in der Hand der Republikaner noch der Demokraten sind. In diesen sogenannten Swing States dürfte sich entscheiden, wer am Ende die Präsidentschaftswahl gewinnt.Die Wahl auf Wisconsin als Schauplatz für den Parteitag fiel nicht zufällig. Biden hatte den Bundesstaat 2020 mit weniger als einem Prozentpunkt Vorsprung gewonnen. Umfragen zufolge dürfte auch dieses Jahr das Ergebnis in Wisconsin knapp ausfallen.Dennoch erlitten die Republikaner einen Rückschlag bei den Bemühungen, ihre Verbundenheit mit Wisconsin zum Ausdruck zu bringen. Ausgerechnet Trump bezeichnete Milwaukee bei einem Treffen mit republikanischen Abgeordneten im Juni als „schreckliche Stadt“. Sein Wahlkampfsprecher erläuterte anschließend, Trump habe damit Probleme wie Verbrechen und Wahlbetrug gemeint. Tatsächlich ist die Zahl der Gewaltverbrechen in Milwaukee ähnlich wie in anderen US-Großstädten zurückgegangen. Auch gibt es keinerlei Belege für weitverbreiteten Betrug bei den Wahlen 2020 oder auch 2022, als Teile des Kongresses neu gewählt wurden.Schauplatz ist in erster Linie das Fiserv Forum, eine Mehrzweckarena im Stadtzentrum, in der die Basketball-Profis von den Milwaukee Bucks vor etwa 18.000 Zuschauern ihre Heimspiele austragen.Zum Parteitag werden insgesamt mehr als 50.000 Menschen erwartet, darunter allein Hunderte Journalisten aus der ganzen Welt.Zentraler Programmpunkt ist Trumps Kür zum Präsidentschaftskandidaten. Dazu kommen Parteidelegierte aus allen 50 Bundesstaaten sowie den US-Außengebieten nach Milwaukee. Sie werden offiziell die Kandidaten für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft wählen.Spätestens zum Auftakt des Parteitags wird erwartet, dass Trump bekannt gibt, mit wem an seiner Seite als Vizepräsidentschaftskandidat er in die Wahl ziehen will. Diese Person wird dann voraussichtlich am 17. Juli eine Rede halten.Es wird damit gerechnet, dass Trump die Nominierung offiziell am 18. Juli, dem letzten Abend des Parteitags, mit einer Rede annimmt.Es ist viel Show dabei, aber ein Nominierungsparteitag ist vor allem eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit zu erreichen und Anhänger im ganzen Land für eine Wahl zu mobilisieren, deren Ausgang von der Wahlbeteiligung abhängen könnte.Traditionell bietet die alle vier Jahre stattfindende National Convention sowohl den führenden Vertretern der Partei als auch aufstrebenden Zukunftshoffnungen eine Bühne für potenziell denkwürdige Reden.Die Republikanische Partei hat jedem der vier Veranstaltungstage ein Themenmotto vorangestellt. Montag soll es vor allem um Trumps Wirtschaftspläne gehen, Dienstag um Verbrechensbekämpfung, Mittwoch um die Eindämmung der Einwanderung und Außenpolitik. Donnerstag liegt der Fokus schließlich auf Trumps Gesamtstrategie zur Stärkung des Landes.Der Parteitag der Demokraten ist vom 19. bis 22. August in Chicago angesetzt.Seit seinem schwachen Auftritt gegen Trump beim TV-Duell Ende Juni ist Amtsinhaber Joe Biden alles andere als unumstritten in der eigenen Partei. Ob die Demokraten den 81-Jährigen wirklich erneut aufstellen oder sich doch noch für einen anderen Kandidaten entscheiden, bleibt abzuwarten.