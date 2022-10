Tschenett: „Die Löhne müssen dringend erhöht werden“

„ Es gibt einige Probleme, die schnellstens gelöst werden müssen. ” — Tony Tschenett, ASGB-Vorsitzender

Der Präsident des Südtiroler Unternehmerverbandes, Heiner Oberrauch, forderte am Mittwoch Steuersenkungen, um die Bürger in Zeiten der explodierenden Kosten zu unterstützen und die Unternehmen zu entlasten. Steuersenkungen seien das effizienteste Mittel, sagte Oberrauch (mehr dazu lesen Sie hier). Was aber sagen die Gewerkschaften zum Landeshaushalt? Ein Gespräch mit ASGB-Chef Tony Tschenett.Tony Tschenett: Positiv zu bewerten ist sicherlich, dass es in den Bereichen Sanität, Soziales, Bildung und Familie keine Kürzungen gibt und die Gelder weiterhin vorgesehen sind, zum Teil gibt es sogar eine Erhöhung. Nur muss man sagen, dass der Haushalt zu einem großen Teil aus fixen Kosten besteht. Das muss man ändern.Tschenett: Man muss den Landeshaushalt auf Null stellen und alle Ausgaben überprüfen. Es ist viel zu wenig Spielraum für irgendwelche Investitionen. Es hat schon im Jahr 2015 eine eigene Kommission gegeben, die den Haushalt überprüft hat. Das Ergebnis dieser Überprüfung habe ich aber nie gesehen. Im September hat der Landeshauptmann nun erneut eine Überprüfung angekündigt. Das muss nun aber auch geschehen, das ist dringend erforderlich, denn es gibt einige Probleme, die schnellstens gelöst werden müssen.Tschenett: Wir brauchen nur an die demografische Entwicklung denken und an den damit zusammenhängenden Arbeitskräftemangel. Im Sanitätsbereich beispielsweise fehlen reihenweise Fachkräfte, da muss dringend gegengesteuertwerden.Tschenett: Die Politik muss Gelder für die Kollektivverträge in die Hand nehmen. Die Löhne müssen dringend erhöht werden, damit diese Berufe wieder attraktiver werden. Da muss mehr getan werden, denn diesbezüglich sind im Landeshaushalt viel zu wenig Geldmittel vorgesehen.