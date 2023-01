Turnhalle ist wieder frei – „Solche Aktionen dürfen so nicht mehr passieren“

Vize-Bürgermeister Luis Walcher - Foto: © fin

Die Turnhalle der Wirtschaftsfachoberschule Kunter in Bozen wurde in der vergangenen Woche kurzerhand zur Obdachlosenunterkunft umfunktioniert.Daraufhin folgten heftige Diskussionen zwischen der Gemeinde Bozen und dem Land. Am Samstag kam dann die definitive Bestätigung seitens des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz, Klaus Unterweger: Die Halle wird am Sonntag geräumt und steht ab dem heutigen Montag wieder für schulische und sportliche Tätigkeiten zur Verfügung.Obwohl die Diskussion zeitnah beendet werden konnte, bleibt für Bozens Vize-Bürgermeister Luis Walcher ein fahler Nachgeschmack. „Ich hoffe sehr, dass derartige Aktionen in Zukunft nicht mehr einfach so passieren. Da müssen die Kommunikationskanäle verbessert werden“, sagt er.