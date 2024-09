Ukraine wehrt Luftangriff auf Kiew ab

Einheiten der Kampfgruppe Mitte hätten das Dorf Memryk in Donezk „befreit“, teilte die Militärbehörde nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS mit. Memryk liegt rund 20 Kilometer von der zuletzt schwer umkämpften Stadt Pokrowsk entfernt, wo ein wichtiger Logistikstützpunkt der ukrainischen Armee stationiert ist.Die ukrainische Luftverteidigung meldete in der Früh den Abschuss von zwei Raketen und sechs Drohnen. Russland habe aus der russischen Region Kursk und der besetzten Region Donezk mit drei Raketen und acht Drohnen angegriffen. Die dritte Rakete habe ihr Ziel nicht erreicht, 2 Drohnen seien vermutlich abgestürzt.Zugleich wirkten russische Angriffe vom Sonntag noch nach. Ukrainischen Angaben zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden mindestens acht Menschen getötet und mehr als 30 verletzt.Nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums gab es in den vergangenen 24 Stunden außerdem massive Angriffe auf Energieanlagen in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw. Unter anderem in der Region Donezk wurden demnach Umspannwerke von der Stromversorgung getrennt. Auch ein Bergwerk sei von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Zum Zeitpunkt des Beschusses arbeiteten dem Energieministerium zufolge mehr als 70 Arbeiter dort unter Tage. Alle seien nach oben gebracht worden.Bei einem ukrainischen Angriff hatte wiederum ein Luftwaffenstützpunkt in der russischen Region Wolgograd nach britischen Geheimdienst-Informationen schwere Schäden erlitten. Bei dem Angriff auf die Marinowka-Luftwaffenbasis am 22. August seien vier Hangars zerstört und drei weitere beschädigt worden, hieß es in dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums am Montag in London auf X. Ebenfalls zerstört wurde demnach eine Radarkuppel sowie weitere Gebäude und Lagerkapazitäten unter freiem Himmel.Als Beweis veröffentlichten die Briten Satellitenbilder, auf denen im Vorher-Nachher-Stil die Zerstörung zu erkennen ist. Der russische Gebietsgouverneur Andrej Botscharow hatte die Schäden durch den ukrainischen Drohnenangriff seinerzeit heruntergespielt. Er hatte damals angegeben, lediglich durch den Absturz einer Drohne sei Feuer ausgebrochen.Der Fliegerhorst Marinowka liegt etwa 45 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Wolgograd. Auf dem Gelände waren russische Kampfjets vom Typ Su-24 stationiert.Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.