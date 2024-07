UNO-Bericht wirft Israel Misshandlung von Palästinensern vor

Folter und Vergewaltigungen

Den Inhaftierten sei meist kein Grund für ihre Festnahme gegeben oder kein Zugang zu Anwälten gewährt worden, heißt es in dem Bericht. Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober sind laut OHCHR tausende Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Israel gebracht worden, „normalerweise gefesselt und mit verbundenen Augen“.Tausende weitere seien im Westjordanland und Israel inhaftiert worden. Dem Bericht zufolge kamen seit Kriegsbeginn mindestens 53 Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland in israelischer Haft ums Leben.Türk rief alle Konfliktparteien dazu auf, eine Feuerpause zu vereinbaren, das internationale Recht zu respektieren und die Rechenschaftspflicht bei Verstößen und Missbräuchen sicherzustellen.Der Bericht „Inhaftierung im Kontext der Eskalation der Feindseligkeiten in Gaza“ umfasst den Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 30. Juni. Darin wird festgehalten, dass es „hinreichende Gründe für die Annahme“ gebe, dass sich israelische und palästinensische bewaffnete Gruppen „grobe Verstöße und Missbräuche“ gegen „das Recht auf Leben“ zuschulden kommen lassen haben, darunter Folter und Vergewaltigungen, die möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen könnten.Die israelische Armee hatte am Montag nach einer mutmaßlichen Misshandlung eines palästinensischen Häftlings in einem israelischen Gefangenenlager mehrere Soldaten festgenommen und eine Untersuchung eingeleitet.