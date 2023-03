Unterberger ist Präsidentin der bilateralen Sektion Italien-Österreich

„Als Südtirolerin ist es mir eine besondere Ehre zur Pflege und Intensivierung der Beziehungen Italien-Österreich beitragen zu dürfen“, sagte Senatorin Julia Unterberger nach ihrer Ernennung.Die bilateralen Gruppierungen sind dazu gedacht, die Kontakte zwischen den Parlamentariern beider Länder zu vertiefen und so das gegenseitige Verständnis zu erhöhen.„Südtirol ist in einem geeinten Europa ein verbindendes Element zwischen 2 Kulturen und ein Beispiel für ein friedliches Zusammenleben“, so Unterberger.