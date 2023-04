Unterstützungspaket für Familien: „Keine Steuern für Eltern“

Der Wirtschaftsminister will dem Bericht zufolge bis Ende dieses Jahres einen Familienbonus von 110 Prozent für Eltern mit mindestens 2 Kindern einführen. Dabei will sich Giorgetti an Ungarn ein Beispiel nehmen.Die Lega unterstützt Giorgettis Vorhaben. „Um die Geburtenrate zu erhöhen, ist es notwendig, die Steuern für Familien mit einem oder mehreren unterhaltsberechtigten Kindern zu senken. Für alle Haushalte ohne Einkommensgrenzen soll ein Freibetrag von 10.000 Euro pro Jahr für jedes Kind bis zum Ende der Studienzeit, einschließlich des Universitätsstudiums, eingeführt werden“, kommentierte Massimo Bitonci, Staatssekretär im Industrieministerium.Ähnlich sieht die Lage Massimo Garavaglia, Senator der Lega und Vorsitzender des Finanzausschusses im Senat. „Die Steuern für diejenigen senken, die mehr Kinder haben: Das scheint uns die beste Wahl, um die Geburtenrate und die Familien zu schützen. Der Vorschlag von Wirtschaftsminister Giorgetti geht in diese Richtung und begünstigt die größeren Familien“, so Garavaglia.Der Vorschlag des Wirtschaftsministers stößt in der Opposition auf wenig Enthusiasmus. „Die jungen Generationen müssen eine feste Arbeit und ein angemessenes Gehalt erhalten, damit sie ihre Zukunft planen und in Italien bleiben können“, kommentierte PD-Abgeordnete Laura Boldrini. Sie beschuldigte die Lega, sich an den Maßnahmen des ungarischen Premierministers Viktor Orban ein Beispiel zu nehmen.