Untersuchungsausschuss: Masken und Schutzausrüstung

„Wir haben beschlossen, den Untersuchungsgegenstand von den Masken auf die Schutzausrüstung im Allgemeinen zu erweitern und dabei den Ankauf und die Verwendung zu analysieren und zu bewerten“, erklärt Vorsitzender Ploner am Freitag in einer Aussendung. „Wir werden dabei auch auf die Dokumentenchronologie achten.“Die verfügbaren Dokumente werden übersetzt und dann den Ausschussmitgliedern übermittelt.Der Ausschuss tritt am 5. Juni wieder zusammen.

stol