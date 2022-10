Untersuchungsausschuss: Mitteilungen an Wahlkampfunterstützer

Der Untersuchungsausschuss „WirNeusNoi“, der sich mit der Unterstützung des Landeshauptmanns bei den Landtagswahlen 2018 befasst, hat heute unter dem Vorsitz von Sandro Repetto die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit den Unterzeichnern des Wahlaufrufs beschlossen: „Wir sprechen von 240 Personen“, so Präsident Repetto, „die über ihre persönlichen Adressen und nicht über Firmenadressen kontaktiert werden.“Diese Adressen werden bis zur nächsten Sitzung Mitte November gesammelt: In der Zwischenzeit werden auch die Vorschläge für die Fragen bearbeitet, die an die kontaktierten Personen geschickt werden sollen.