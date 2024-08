US-Wahlkampf: Tosender Jubel bei erstem Auftritt von Harris und Walz

„Die Art von Vizepräsident, die Amerika verdient“

Sie habe ihren Präsidentschaftswahlkampf erst vor 2 Wochen gestartet, sagte Harris zur Begrüßung der Menge. Jetzt stehe sie vor dem Publikum als offizielle Kandidatin der Demokraten. „Wir sind die Außenseiter in diesem Rennen“, sagte Harris über den Wahlkampf gegen den republikanischen Kontrahenten Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance. „Aber wir haben das Momentum und ich weiß genau, womit wir es zu tun haben.“Nur wenige Stunden zuvor hatte Harris verkündet, dass sie mit Walz als „Running Mate“ ins Rennen ums Weiße Haus geht. Der 60-Jährige ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota und saß vorher lange als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Vor seiner politischen Laufbahn war er Lehrer.Mit Walz habe sie eine Führungspersönlichkeit an ihrer Seite, sagte Harris in Philadelphia. Er sei „die Art von Vizepräsident, die Amerika verdient“. Harris hob das politische Profil von Walz hervor, betonte dabei unter anderem seine Unterstützung für Militärveteranen, Gewerkschaften, das liberale Abtreibungsrecht und striktere Waffengesetze.Die Demokratin bemühte in ihrer Rede außerdem das im US-Wahlkampf viel genutzte Bild des amerikanischen Traums: „Nur in Amerika“ sei es möglich, dass „zwei Kinder aus der Mittelschicht – eine Tochter aus dem kalifornischen Oakland, die von einer arbeitenden Mutter aufgezogen wurde und ein Sohn aus Nebraska, der auf einer Farm aufwuchs – es gemeinsam bis ins Weiße Haus schaffen“.