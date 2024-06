Viral: Landwirtschaftsminister Lollobrigida scherzt über Joints

„Wir können auch ohne überleben“

Die Regierung von Giorgia Meloni erwägt, sogenanntes „ Cannabis light“ zu verbieten. Dabei handelt es sich um eine schwächere Form der Droge, die weniger als 0,5 Prozent der psychoaktiven Substanz THC enthält und deren Herstellung und Verkauf in Italien seit 2019 legal ist.Während einer Kundgebung am Montagabend vor den Wahlen zum Europäischen Parlament am kommenden Wochenende überreichte ein Fernsehjournalist dem Landwirtschaftsminister einen Joint, sagte, es sei „ Cannabis light“ und fragte ihn, ob er es probieren wolle. „Nein, light, nein. Wenn Sie einen Joint rauchen wollen, machen Sie es richtig“, sagte Lollobrigida.Der Minister – Mitglied von Fratelli d'Italia um Ministerpräsidentin Meloni und ihr Schwager – hatte sich gerade gegen den großflächigen Anbau von Cannabis ausgesprochen. „Ich habe nicht vor, unsere Getreidefelder in Felder mit Cannabis light zu verwandeln. Im Gegenteil, ich denke, wir können auch ohne überleben“, sagte der Minister dem Journalisten des Fernsehsenders La7.Lollobrigidas Äußerungen gingen schnell viral und lösten in den sozialen Medien Heiterkeit aus. So wurde der Minister als Rastafari-Sänger mit langen Dreadlocks und einem Joint an den Lippen darstellt.Als Reaktion auf Lollobrigidas Worte kommentierte der Chef der oppositionellen Zentrumspartei +Europa, Riccardo Magi, auf X, dass Cannabis in Italien legalisiert werden müsse. „Millionen von Italienern denken genauso wie ich“, so Magi.