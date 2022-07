Vom 200-Euro-Bonus bis zum Superbonus: Das steht im neuen Dekret

In Rom gab es am Donnerstag nur ein Thema: die Regierungskrise. Die 5-Sterne-Bewegung unter ihrem Vorsitzenden Giuseppe Conte ist am Donnerstagnachmittag der Vertrauensabstimmung im Senat ferngeblieben und hat damit eine Regierungskrise ausgelöst. Ministerpräsident Mario Draghi hat seinen Rücktritt eingereicht, Staatspräsident Sergio Mattarella hat ihn abgelehnt. Wie es nun weitergeht, werden die kommenden Tage zeigen.SVP-Obmann Philipp Achammer spricht im STOL-Interview von einem „völlig verantwortunglosem Handeln“ von Conte und den 5-Sternen. Mehr dazu lesen Sie hier. Ganz untergegangen in diesem Chaos ist aber, dass die Regierung mit der Vertrauensabstimmung auch ein neues Dekret verabschiedet hat: das „Decreto aiuti“. Hier gibt es die Details dazu.Der 200-Euro-Bonus, der als einmalige Zahlung an verschiedene Berufskategorien ausbezahlt wird ( hier lesen Sie, wer den Bonus erhält ), wird im Juli auf das Konto überwiesen. Für diese Maßnahme hat die Regierung am Donnerstag 6 Milliarden Euro vorgesehen.Auch der Strom- und Gasbonus wird bis zum 31. August 2022 verlängert. Wie bereits im Energiedekret festgelegt, beträgt der ISEE-Wert für den Zugang zu Sozialleistungen für Strom und Gas 12.000 Euro.Die Frist für die Realisierung von 30 Prozent der durchgeführten Arbeiten, die die notwendige Schwelle für die Anwendung des Superbonus von 110 Prozent im Jahr 2022 darstellt, wurde um 3 Monate vom 30. Juni auf den 30. September 2022 verlängert.Die Bestimmung legt auch fest, dass die 30-prozentige Anrechnung auf die gesamte Intervention zu beziehen ist, einschließlich der nicht mit 110 Prozent bezuschussten Arbeiten.