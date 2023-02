Von der Leyen kündigt neue Sanktionen gegen Russland an

Die Sanktionen sollen noch vor dem 24. Februar in Kraft treten. Vor allem elektronische Teile, die für russische Waffensysteme, wie Drohnen und Kampfhubschrauber genutzt werden, sollen nicht mehr exportiert werden.Zum ersten Mal werden auch Sanktionen gegen die iranische Revolutionsgarde erlassen, kündigte von der Leyen im Europäischen Parlament an. Außerdem erklärte sie, dass Russland mit dem Ölpreisdeckel täglich 160 Millionen Euro verliere.Auch der Preis für Gas sei in Europa tiefer als vor der Invasion Russlands in die Ukraine. „Wir schlagen einen Rekord nach dem anderen“, sagte die Kommissionspräsidentin.