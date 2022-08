Wahl-Favoritin Meloni und der Faschismus: Ist die Sorge berechtigt? Wahl-Favoritin Meloni und der Faschismus: Ist die Sorge berechtigt?

Bei der Parlamentswahl im September hat die Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) um Parteichefin Giorgia Meloni die besten Chancen auf die Regierungsübernahme. Am Wochenende präsentierten sie ihr Wahlkampf-Logo – „ein Symbol, auf das wir stolz sind“, sagte Meloni. In dem Emblem lodert eine Flamme in den Farben grün-weiß-rot. Es ist das Kennzeichen der Postfaschisten in Italien. + Von Manuel Schwarz