Wahlkreis Bozen-Unterland: SVP tritt mit eigenem Kandidaten an

SVP-Obmann Philipp Achammer - Foto: © LPA/Fabio Brucculeri

Rund 2 Stunden wurde am Mittwochnachmittag im SVP-Parteiausschuss darüber diskutiert, was der beste Weg sei: alleine, oder einen Kandidaten einer anderen Partei unterstützen. Schlussendlich einigte man sich darauf, im Senats-Wahlkreis Bozen-Unterland alleine anzutreten.Dass diese Entscheidung so fallen wird, deutete SVP-Parteiobmann Philipp Achammer bereits wenige Stunden zuvor im STOL-Interview an: „Der Druck einer eigenen Kandidatur in diesem Wahlkreis ist groß nach 9 Jahren, in denen wir entweder einen italienischen Kandidaten unterstützt haben oder in einem Bündnis angetreten sind“, sagte er.Wer für die SVP antreten wird, ob Manfred Mayr oder Giovanni Seppi, ist hingegen noch nicht entschieden. Für diese Frage wolle man sich 24 Stunden Zeit nehmen, sagte Achammer nach der Sitzung des Parteiausschusses. Zuerst wolle man sich noch die Zeit nehmen, um mit mit den Parteifunktionären des Wahlkreises vertiefenden Gespräche zu führen.