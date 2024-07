Weil immer was ist – und daher nix

„ Man will ja nicht das Wahlvolk vergraulen. ” — Martin Lercher, Chef vom Dienst

[email protected]

Immer ist was, und nie ist nix. Das gilt auch in der Politik . Das sind fast immer irgendwelche Wahlen – mal EU-weit, dann im Staat, im Land, in der Gemeinde. Also ist fast immer was an den Urnen, und in der Politik ist dann wieder über lange Zeit nix. Außer Wahlkampf mit viel rhetorischem Rauch und dem großflächigen Verteilen dieser „Zuckerlen“, die sich beim Aufmachen als leere Papierchen erweisen.Weil wieder was ist – und daher fast nix: Das jüngste Beispiel liefert Leifers. Dort macht sich eine Regierungskoalition an die Arbeit. Aber ein breites Bündnis, das für die Bevölkerung noch mehr voranbringen könnte, ist nicht möglich. Denn in einem Jahr sind schließlich Gemeinderatswahlen, und da heißt es schon jetzt: besser nicht im Klein-Klein der Gemeindearbeit versinken, sondern den großen Auftritt zelebrieren und möglichst schon jetzt Stimmen sammeln.Ein zweites Beispiel: Es ist gerade einen Monat her, dass das EU-Parlament gewählt wurde – für manche Parteien kaum mehr als ein Stimmungstest auf Staatsebene oder auch wieder ein Testballon für die Gemeinderatswahlen 2025.Kurzum: Freie, geheime Wahlen sind das Herzstück der Demokratie. Nur führen sie mittlerweile zu regelrechten Herzrhythmusstörungen in der politischen Arbeit, weil diese ständig unterbrochen und danach oft gar nicht so richtig aufgenommen wird. Schließlich stehen immer irgendwelche Wahlen an...Und daher – und das ist leider eine schlimme Folge – daher werden vor allem sogenannte unpopuläre Entscheidungen, wo es also ans Eingemachte geht, wieder für einige Zeit in der Schublade abgelegt. Man will ja nicht das Wahlvolk vergraulen. Das Paradebeispiel ist Tempo 130 auf deutschen Autobahnen. In Sachen Unfallvermeidung und Klimaschutz so was von sinnvoll! Aber welche Partei lässt schon Millionen wählende Autofahrer an sich vorbeifahren? Auch in unserem Land ließen sich genügend Beispiele für diese Verhätschelung von einflussreichen Wählergruppen finden.Die Frage ist, wie wir den Wagen der Demokratie mit weniger Leerlauf herumstehen lassen und öfter den Gang reinkriegen. Die Autoschlüssel haben wir Wählerinnen und Wähler in der Hand. Indem wir gezielter darauf achten, welche Parteien nur mit viel Krawall, Angstkampagnen, provokanten Sprüchen und Forderungen von einem Wahlkampf in den nächsten wechseln – und damit im Grunde nur auf sich schauen. Und wir sollten uns sorgfältig jene notieren, die wirklich anpacken, Verantwortung übernehmen, eine als richtig erkannte Sache durchziehen.Ja, und nur als Überlegung: Müssten vielleicht auch die Gesetzgebungsperioden von 5 Jahren verlängert werden, damit langfristig geplant wird, die Politik nach der Wahl an die Arbeit und nicht schon in den nächsten Wahlkampf geht?