Weitere Leiche eines Migranten vor Lampedusa geborgen

Die italienische Küstenwache hat in den Gewässern vor Lampedusa eine 7. Leiche geborgen. Dabei dürfte es sich um einen Flüchtling handeln, der am vergangenen Mittwoch in libyschen Gewässern Schiffbruch erlitten hatte, teilten die Behörden auf Lampedusa mit. 21 Personen, darunter 3 Kinder, wurden vermisst, während sich 7 Syrer retten konnten.6 Leichen waren bereits am Sonntag vor Lampedusa geborgen worden. Dabei handelte es sich um erwachsene Männer. Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent wurde über die Bergung der Leichen informiert, berichteten die Behörden.Die Überlebenden berichteten, sie seien am 1. September in 28 Booten von Libyen aus aufgebrochen. Das Unglück ereignete sich nach einem Tag Fahrt. Vermisst werden - nach Angaben der Überlebenden - auch drei Kinder. Die überlebenden Flüchtlinge wurden in Lampedusa ausgeschifft und im Hotspot der Insel untergebracht.