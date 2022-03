Wie gefährlich ist Putins Atom-Drohung?

Russische Atomwaffen in verstärkter Alarmbereitschaft: Diese Nachricht weckt Erinnerungen an die düstersten Zeiten des Kalten Krieges. Wie groß ist die Gefahr, dass der Ukraine-Konflikt in einen Atomkrieg mündet? Hier sind Antworten auf die aktuellen Fragen!