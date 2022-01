„In Südtirol hat die Omikron-Variante überhandgenommen“, sagte Widmann nach der Sitzung der Landesregierung am Dienstag. Mittlerweile könne man davon ausgehen, dass 100 Prozent der Neuinfektionen mit Omikron passieren würden.Die Zahl der Neuinfektionen pro Tag seien hoch, der RT-Wert sei zwar gesunken, mit 1,08 aber immer noch relativ hoch. Der Druck auf den Krankenhäusern halte sich bislang aber in Grenzen. Warum? „Einerseits, weil Omikron weniger aggressiv ist und andererseits, weil diese Variante auf eine breit geimpfte Bevölkerung trifft“, so Widmann.Wie schaut die Situation in Südtirols Spitälern derzeit aus? 118 Personen befinden sich derzeit auf den Covid-Normalstationen. „Das ist ein Höchststand.“ Nichtsdestotrotz sei davon auszugehen, dass sich die Belastung durch die Omikron-Variante in Grenzen halte.Nichtsdestotrotz: „Wir fahren in den Spitälern keinen Normalbetrieb, die Belastung für die Ärzte und Pfleger ist seit 2 Jahren ungebrochen hoch.“ Und: Es müssten immer noch Abteilungen zu Covid-Stationen umfunktioniert werden, sagte Widmann.„Wir hoffe aber, dass wir den Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht haben, wie einige Experten sagen, damit wir in einigen Wochen wieder zu normaleren Zeiten zurückkehren können.“

sor