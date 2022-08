Wolfs-Abschüsse: „Nun hängt es vom politischen Willen in Rom ab“

Man sehe anhand der aufgehobenen Abschussbescheide im Bundesland Tirol, dass es nicht leicht sei, eine Wolfs-Entnahme zu erreichen, sagt Schuler im Gespräch mit STOL ( Hier lesen Sie mehr zum Urteil im Bundesland Tirol ).Dem Gericht scheinen aber weniger die Wolfs-Abschüsse selbst ein Dorn im Auge zu sein, es argumentiere viel mehr damit, dass man nicht ausreichend sicherstellen könne, dass die „richtigen“ Wölfe entnommen werden, so Schuler.„An einer landesgesetzlichen Neuregelung zur Entnahme von Problemwölfen führt kein Weg vorbei“, sagte ÖVP-Chef Anton Mattle als Reaktion auf das Gerichtsurteil im Bundesland Tirol. Das aktuelle System lasse nämlich zu viel Spielraum für zeitliche Verzögerungen und juristische Spitzfindigkeiten, so Mattle.Ein eigenes Wolfsgesetz hätte Südtirol sehr wohl. Nichtsdestotrotz brauche es vor einer jeden einzelnen Wolfs-Entnahme die Genehmigung der italienischen Umweltschutzbehörde ISPRA, so Schuler.Das Ziel müsse es sein, dass es zwar Leitlinien gebe, die man als Land Südtirol einhalten müsse, dann aber autonom entscheiden könne. „Wir wollen nach Einhaltung aller Leitlinien selbst entscheiden, ob und wann wir einen Wolfs-Abschuss genehmigen“, sagt Schuler zu STOL.Laut dem Landwirtschaftslandesrat gebe es aber erstmals einen Hoffnungsschimmer: Der Entwurf des Managementplans des zuständigen Ministers Roberto Cingolani sehe nämlich vor, dass es unter bestimmten Voraussetzungen leichter sein soll, einen Wolf abschießen zu können: Wenn etwa ein Gebiet oder ein Betrieb besonders von Wolfsrissen betroffen sei.Die einzelnen Regionen haben nun bis Mitte September Zeit, eine Stellungnahme zum Managementplan abzugeben.Dann, so Schuler, hänge vieles davon ab, ob die aktuelle Regierung wirklich noch gewillt ist, diesen Plan durchzudrücken. Die Regierung Draghi ist nämlich nicht mehr allzu lange im Amt. „Trotzdem würde es sich zeitlich ausgehen“, Schuler. Es hänge aber vom politischen Willen in Rom ab.Sollte diese Regierung den Plan nicht durchdrücken, dann müsse man wieder von Neuem anfangen. „Denn dann weiß man nicht, wie der kommende zuständige Minister oder die Ministerin zum Thema Wolfs-Entnahme stehen“, so Schuler.