Zum Tod von Lidia Menapace: „Südtirol verliert eine Kämpferin“

Soziallandesrätin Waltraud Deeg nahm die Nachricht mit Bedauern auf: „Mit Lidia Menapace verliert Südtirol eine wichtige Kämpferin für demokratische Grundrechte und Frauenrechte sowie eine große politische Persönlichkeit. Das Leben Menapaces ist geprägt vom bedingungslosen Einsatz für die Verbesserung der Lebenssituation der Mitmenschen.“Zeit ihres Lebens blieb Lidia Menapace eine Kämpferin für die Schwächsten in der Gesellschaft, erklärt Deeg: „Sie fand immer klare Worte gegen Unterdrückung jeglicher Art, gegen Aggression und war ihr ganzes Leben lang eine unerschrockene Vordenkerin und Aushängeschild der Frauenrechtsbewegung auch auf gesamtstaatlicher Ebene. Lidia Menapace war eine beeindruckende und sehr authentische Persönlichkeit, sie war Zeit ihres Lebens eine Kämpferin und als solche durfte ich sie auch vor 2 Jahren persönlich kennen und schätzen lernen. Leider hat sie nun ihren letzten Kampf gegen das Virus SARS-CoV-2 verloren. Südtirol wird ihr ein ehrendes Gedenken erhalten und sie als wichtige Vorkämpferin in bleibender Erinnerung behalten.“Auch die Frauen der Grünen und der Grünen Landtagsfraktion nahmen am Montag Abschied:„Mit Lidia Menapace ist eine große kleine Frau des 20. Jahrhunderts, prägende Feministin und leidenschaftliche Politikerin der ersten Stunde von uns gegangen. Bis zuletzt war sie präsent, immer dabei, wenn es darum ging, die Freiheit der Menschen zu verteidigen. Nie war sie sich zu alt für eine Demonstration, nie zu müde, um im Nachtzug zu fahren, um mit Studierenden in Bari zu diskutieren, gegen Rassismus in Macerata zu protestieren. Gegen Diskriminierung, Rassismus und Frauenfeindlichkeit ein ganzes Leben. Aber vielleicht weniger gegen als für; für Frauen, Menschlichkeit, für ein Denken, das neues zulässt - und immer zum Gespräch bereit. Lidia Menapace hat alles und mehr für Frauen, Gerechtigkeit und Frieden geleistet, als in einem Leben eigentlich möglich ist. Wir werden ihre Anliegen weitertragen.“

liz