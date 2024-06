15. HERO: Spektakuläres MTB-Rennen und viel Programm

Spektakuläres Rahmenprogramm - Foto: © Harald Wisthaler

Tausende Biker am Samstag

Der letzte Termin des HERO Bike Festivals 2024 ist der in jeder Hinsicht verlockende HEROE Gourmet am Sonntag - Foto: © Harald Wisthaler

Im Juni 2010 standen 400 Bikerinnen und Biker an der Startlinie des ersten HERO. Schon fünf Jahre später musste man die Anmeldungen bei 4000 deckeln. Schon allein diese Entwicklung zeigt: Der BMW HERO Südtirol Dolomites hat sich in kürzester Zeit als einer der härtesten und prestigeträchtigsten Mountainbike-Marathons der Welt etabliert.In diesem Jahr geht die 15. Ausgabe des HERO über die Bühne. Und diese Ausgabe wird gebührend gefeiert – auch mit einer Charity Night zugunsten der Südtiroler Sporthilfe am Donnerstagabend. Das Programm des Events hält eine ganze Reihe von Überraschungen bereit, deshalb kann noch nicht viel verraten werden. Nur so viel: Es stehen Showeinlagen ebenso auf dem Programm wie eine Ehrung jener Teilnehmer, die noch keinen HERO ausgelassen haben, ein Rückblick auf 14 Jahre beeindruckender Entwicklung ebenso wie ein Dank an all jene, die diese möglich gemacht haben.Zum Startschuss des Rennens am 15. Juni 2024 werden Tausende Mountainbiker und -bikerinnen aus aller Welt erwartet. Dieses Mal werden sich die Teilnehmenden nicht nur auf einem der beiden legendären, 86 und 60 Kilometer langen Rennstrecken beweisen müssen, denn es wird zusätzlich einen dritten, 71 Kilometer langen Parcours geben, dessen Ankündigung von vielen Fans des Marathons mit großer Begeisterung aufgenommen wurde.Rund um das Rennen findet von 13. bis 16. Juni auch heuer wieder das HERO Bike Festival statt – vier Tage, an denen das Mountainbiken im absoluten Mittelpunkt steht. Auf dem Programm stehen Veranstaltungen, Events und besondere Aktionen; dazu stellen die angesagtesten Marken der MTB-Branche ihre Produkte aus, sodass sich die Besucher über Neuheiten informieren und mit den Unternehmen ins Gespräch kommen können.STOL zeigt die schönsten Bilder.