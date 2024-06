Bad boys: Ride or die: ab 13. Juni in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Cineplexx Algo





Foto: © Cineplexx Bozen

Die Detectives Mike Lowrey und Marcus Burnett sind wieder unterwegs. Das Duo kommt einem Korruptionsskandal auf die Spur, der sie geradewegs ins Herz der Polizei von Miami führt. Auf die Schliche kommen sie dem Ganzen durch ihren verstorbenen Captain Howard, der den beiden Cops posthum einen Hinweis hinterlässt. Doch schon bald werden sie durch eine Intrige zu Ausgestoßenen und befinden sich auf der Flucht. Um den Fall zu lösen, müssen sie außerhalb des Gesetzes nach eigenen Regeln arbeiten.Regie führten Adil & Bilall. Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman und Doug Belgrad. In den Hauptrollen sind erneut Will Smith und Martin Lawrence zu sehen. Weitere wichtige Rollen spielen Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez und Eric Dane.