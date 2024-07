Foto: © Cineplexx, Jay Maidment

Foto: © Cineplexx, Jay Maidment

Foto: © Cineplexx, Jay Maidment

Foto: © Cineplexx, Jay Maidment

Seit Jahren träumt Deadpool (Ryan Reynolds) davon, ein Mitglied der Avengers zu werden. Nun bietet ihm der mysteriöse TVA-Agent Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) die Möglichkeit, in die heilige Zeitlinie des MCU zu wechseln. Doch der Preis ist hoch: Deadpools eigene Welt würde ausgelöscht. Entschlossen, dies zu verhindern, wird Deadpool zusammen mit einer abgehalfterten Version von Wolverine (Hugh Jackman) in die Leere geschickt – eine düstere Müllhalde aller Universen. Hier herrscht die finstere Cassandra Nova (Emma Corrin) mit eiserner Hand. Um seine Welt, seine Freunde und seine große Liebe Vanessa (Morena Baccarin) zu retten, muss Deadpool an Cassandra Nova vorbei und auch Mr. Paradox aufhalten. Zunächst jedoch muss er den verbitterten Wolverine davon überzeugen, ihm zu helfen...Unter der Regie von Shawn Levy brillieren neben Ryan Reynolds und Hugh Jackman auch Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni und Matthew Macfadyen. Die Dreharbeiten zu „Deadpool & Wolverine“ begannen Ende Mai 2023 in London und in den Pinewood Studios in Buckinghamshire.Der Film enthält zahlreiche Anspielungen auf das erweiterte Marvel-Universum und bietet überraschende Cameo-Auftritte von bekannten Charakteren. Außerdem wird die Dynamik zwischen Deadpool und Wolverine besonders humorvoll und actiongeladen dargestellt, was Fans beider Charaktere begeistern wird. Shawn Levy und Ryan Reynolds haben bereits in früheren Projekten erfolgreich zusammengearbeitet, was sich positiv auf die kreative Gestaltung des Films auswirkt.