Ein himmlisches Vergnügen vor beeindruckender Kulisse

Die Festung Kufstein zählt zu den imposantesten mittelalterlichen Bauwerken Tirols. - Foto: © Sister Act

MusicalSommer: DieTermine ■ Freitag, 26. Juli, 20.00 Uhr ■ Samstag, 27. Juli, 19.00 Uhr ■ Sonntag, 28. Juli, 17:00 Uhr ■ Donnerstag, 1. August, 20.00 Uhr ■ Freitag, 2.August, 20:00 Uhr ■ Samstag, 3. August, 19:00 Uhr ■ Sonntag, 4. August, 17:00 Uhr ■ Freitag, 9. August, 20:00 Uhr ■ Samstag, 10. August, 18:30 Uhr ■ Sonntag, 11. August, 17:00 Uhr

Hochwertiger Kulturgenuss, beeindruckende Kulisse, bewegende Inszenierungen schauspielerische, musikalische und tänzerische Höchstleistungen, ambitionierte Künstlerinnen und Künstler, junge Talente, namhafte Profis aus Film und Fernsehen vereint: Das ist der beliebte „MusicalSommer Kufstein“. Der „MusicalSommer“ auf der Festung in Kufstein hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Kufsteiner Sommers entwickelt und geht 2024 in die 16. Runde. Der Fixtermin im Tiroler Kulturkalender lockt jährlich Tausende Besucher- innen und Besucher an und garantiert einen unvergesslichen Musicalabend, mit „Sister Act“ zudem ein himmlisches Vergnügen! Die eindrucksvolle Kulisse der Festung mit ihrem historischen Ambiente ist ideale Austragungsstätte, die weitgehend wetterfeste Überdachung ermöglicht ein Open-Air-Erlebnis der Sonderklasse.„Sister Act“ – ein himmlisches Musical... basiert auf dem gleichnamigen Film Sister Act mit Whoopi Goldberg. Die Musik für das Musical wurde von Alan Menken komponiert. Eine wenig erfolgreiche Barsängerin ist die einzige Zeugin in einem Mordprozess gegen einen mächtigen Unterwelt Boss. Die Polizei versteckt sie, getarnt als Schwester Mary Clarence, in einem Kloster. Dort sorgt sie als Leiterin des Nonnenchors für allerlei Turbulenzen. Das neue Programm des Chores lockt unverhofft wieder viele Menschen in die Kirche. Schließlich erfährt sogar der Papst vom inzwischen berühmt gewordenen Nonnenchor und kündigt seinen Besuch für ein Konzert an. Einige Handlager schleichen sich als Nonnen verkleidet in das Kloster, um Mary zu entführen, doch ihre Mitschwestern können dies verhindern. Krönender Abschluss: Die Schwestern geben das erwartete Konzert für den Papst und Mary Clarence – zwar in Habit, aber ohne Schleier – verhilft dem Chor ein letztes Mal zu einem sehr erfolgreichen und fulminanten Auftritt. Die Uraufführung von „Sister Act“ fand 2006 in Pasadena/Kalifornien statt. Erst nach der Aufführung in London 2009 und der deutschen Premiere 2011 in Hamburg wurde das Stück am Broadway in New York gespielt. Details und Tickets unter www.musicalsommer.tirol