First Avenue und der HGV ermittelten die beliebtesten Restaurants und Gasthäuser

Hier die Liste der glücklichen Gewinner:

Restaurant Lodenwirt, Vintl (gleichzeitig auch Landessieger)

2.

Pizzeria Rustika in der Residence Gasser, Villanders

3.

Restaurant Gletscherblick, Langtaufers

4.

Restaurant Rosmarie, Pfelders

5.

Hotel Restaurant Kesslwirt, Kastelbell

6.

Hotel Gasthof Jochele, Pfalzen

7.

Restaurant Brunnerhof, Klausen

8.

Restaurant Zum Tiroler Adler, Dorf Tirol

9.

Restaurant Gasthof Jäger, Nals

10.Pizzeria Restaurant Goldener Apfel, Natz

11.Restaurant Pizzeria Zur Mühle, Mühlbach

12.Berggasthof Valtelehof, Matatz / St. Martin

13.Restaurant Ladurner, Algund

14.Masatsch Inklusionsrestaurant, Oberplanitzing / Kaltern

15.Restaurant St. Michael, Kastelruth

16.Restaurant Turmwirt, Klausen

17.Köhl'n Keller, Dorf Tirol

18.Gasthaus Apollonia, Sirmian / Nals

19.Restaurant Spuntloch Dine & Wine, Kaltern

20.Braugarten Giardino Forst, Algund

Bozen – Im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen sind die Sieger der First20-Publikumswahl „Die beliebtesten Restaurants und Gasthäuser“ prämiert worden. Vom 13. Mai bis zum 2. Juni hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler sowie Gäste die Möglichkeit, täglich ihre Stimme für ihre Lieblingslokale auf www.restaurants.st abzugeben und an der Verlosung attraktiver Preise teilzunehmen, darunter 10 Gutscheine im Wert von je 100 Euro in einem der über 1.400 an der Wahl teilnehmenden Restaurants zu gewinnen. Der Gastbetrieb mit den meisten Votings ist das Restaurant Lodenwirt der Familie Profanter aus Vintl. Sie wurden damit feierlich zum Landessieger gekürt. Prämiert wurden zudem alle First20-Betriebe, also die beliebtesten 20 Restaurants und Gasthäuser, die mit der begehrten First20-Urkunde ausgezeichnet wurden.Michael Hölzl, geschäftsführender Gesellschafter von First Avenue , freute sich insbesondere über das Rekordergebnis von über 50.000 Stimmen: „Die so starke Beteiligung an dieser Publikumswahl bekräftigt deutlich, dass unsere Initiative das Interesse und die Wertschätzung aller Südtirolerinnen und Südtiroler sowie unserer geschätzten Gäste genau anspricht. Sie verdeutlicht auch den zunehmenden Erfolg der First20-Publikumswahlen und ihre wachsende Bedeutung in Südtirol. Schließlich freut es uns ganz besonders, im Rahmen eines gelungenen Abschlussevents die herausragende Qualität unserer Restaurants mit ihren regionalen Produkten und der kreativen Interpretation unserer heimischen Küche gebührend zu würdigen. Damit setzen wir auch ein Signal für die Förderung und Anerkennung unserer Ess- und Lebenskultur.„ HGV -Präsident Manfred Pinzger unterstrich insbesondere den Stellenwert als Ort des Genusses, des Zusammentretens und der Südtiroler Ess- und Lebenskultur: „Die Publikumswahl ist eine verdiente Anerkennung für Restaurants und Gasthäuser, die eine wichtige soziale Funktion in einer Ortschaft einnehmen. Dort trifft man sich, genießt ein gutes Essen, erlebt schöne Stunden zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie. Mit dieser Aktion wollten wir einen weiteren Beitrag zur Wertschätzung unserer Gastronomiebetriebe leisten.“1.