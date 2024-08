Grosse Wiedereröffnung von JYSK in Lana

Foto: © JYSK

Foto: © JYSK

Große Wiedereröffnung: Donnerstag, 8. August, 9:00–19:00 Uhr

Adresse: Via Merano 9, 39011 Lana (BZ)

Weitere Stores in Trentino-Südtirol: JYSK Bozen, JYSK Civezzano (TN), JYSK Bruneck (BZ), JYSK Arco (TN)



KARRIERE BEI JYSK

Alle offenen Stellen: lavoro.jysk.it



JYSK Italien | Geschäftsjahr 2022/23 in Zahlen:

Umsatz: 103,8 Millionen Euro

Umsatzwachstum: +18,3 %

Neue Stores: 10

Zusätzlich zur Eröffnung neuer Stores (Umzüge an neue Standorte, Erweiterungen bestehender Stores und Neugestaltung gemäß dem neuesten Store-Konzept 3.0) getroffene Maßnahmen: 11





Am Donnerstag, 8. August, um 9.00 Uhr wird nach Abschluss der Renovierungsarbeiten der-Store in, (Provinz Bozen) in der Meraner Straße 9 eingeweiht. Um Kunden in der Welt deswillkommen zu heißen, wurde ein einzigartiger Super-Sale angesetzt – gültig bis zum 14. August. Kunden erhalten in dieser Zeit Rabatte von bis zu 70 % auf mehr als 2000 Artikel aus der großen Produktauswahl für Haus und Garten, darunter Möbel, Heimtextilien, Dekorationen, Kissen, Matratzen und Bettgarnituren, um nur einige zu nennen. Kunden, die unseren Store am Eröffnungstag besuchen, dürfen sich über zusätzliche 10 % Rabatt freuen.Auch der JYSK-Store inwurde nach demrenoviert, einem neuen Raumkonzept und Maßstab für alle neuen JYSK-Stores auf internationaler Ebene, das Kunden vermehrte Inspirationen und ein modernes Einkaufserlebnis bietet. Das Layout erleichtert das „Navigieren“ zwischen den Fluren und die Orientierung unter den Angeboten im perfekten skandinavischen Stil. Ein Besuch im JYSK-Store inist eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte – nicht nur, um mehr über die neuen Produkte derzu erfahren, sondern auch um diezu entdecken.Zur Gewährleistung zukünftigen Wachstums und dessen Anregung benötigt das in 19 Regionen vertretene Unternehmen JYSK Italia herausragende Mitarbeiter. Im gesamten Staatsgebiet gibt es mehr als 100 offene Stellen und ebenso viele Wachstumsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld, das auf einer internationalen Kultur basiert, in der Teamarbeit, Entwicklung und Ergebnisse die gemeinsamen Ziele sind. JYSK Italia, das mit vier weiteren Filialen in Trentino-Südtirol vertreten ist, sucht in der Region Filialleiter, stellvertretende Filialleitern, Verkaufsassistenten und Logistikvertreter.Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte JYSK Italia mit einem Umsatz von 103,8 Millionen Euro sein bestes Ergebnis, was einer Steigerung von 18,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und eröffnete im gleichen Zeitraum (1. September 2022 – 31. August 2023) zehn neue Geschäfte.