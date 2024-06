Jazz und Techno

Maria Faust

Eine Premiere: Zum ersten Mal findet das Opening des Südtirol Jazzfestival Alto Adige im Quartier Rombrücke in der Bozner Industriezone statt.Am 28. Juni um 20 Uhr begrüßt das Human Magnetic Reception Ensemble auf dem Veranstaltungsgelände (Eingang Lanciastraße 1) wie ein musizierendes Empfangskomitee mit Blechblas- und Perussionsinstrumenten die Besucherinnen und Besucher. Um 21 Uhr stellt die Saxophonistin Maria Faust mit einem Bläsersemble und einem 16-köpfigen Chor in einer Fabrikhalle, in der früher einmal Holzfaserplatten produziert wurden, ihre „Mass of Mary“ vor.Mit Maria Faust gastiert eine der wichtigsten Vertreterinnen des europäischen Jazz in Bozen. Ihr Kompositionsstil ist einzigartig: Für ihr Album SACRUM FACERE, das sie 2018 im Rahmen des Südtirol Jazzfestival Alto Adige in Kastelruth vorgestellt hat, sammelte sie Arbeitslieder und Wiegenlieder und kombinierte dieses Material mit klassischer Musik und freier Improvisation. In ihrer „Mass of Mary“, die den Opfern häuslicher Gewalt gewidmet ist, verbindet sie Einflüsse aus der geistlichen Musik des Mittelalters mit dem Jazz und estnischem Folk und ergänzt liturgische Texte mit eigenen Textcollagen.Auf Jazz folgt elektronische Musik: Um 22.30 Uhr gestaltet die wallisische Band Hippo die musikalische Überleitung zum Techno-Event Synergy und erzeugt mit Synthesizern und Effektgeräten einen einzigartigen Sound. Danach beginnt in der Industriearchitektur die eigentliche Synergy-Nacht – eine immersive Verschmelzung von elektronischer Musik bis zu hochintensivem Techno – in Kooperation mit dem Hospiz Festival. Mit dabei sind in dieser Nacht die Livesets The Bugfix, Thanos Hana, Nebbieri und Alpi.Exquisit und experimentell: Vom 28. Juni bis zum 7. Juli bietet das Südtirol Jazzfestival Alto Adige landesweit 56 Konzerte an. Wer dieses Musikfest „entdecken“ möchte, kann das schon jetzt tun: Der Konzertkalender mit allen Terminen und Locations ist auf der Festival-Homepage online abrufbar.Infos: www.suedtiroljazzfestival.com STOL zeigt die besten Bilder.