Mein Bistro – die etwas andere Systemgastronomie

Gegründet wurde „Mein Bistro" in Südtirol. Martin Hitthaler, Inhaber der Kette: „Wir bringen gesundes, frisch zubereitetes Essen auf den Tisch, das nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch für jeden erschwinglich ist. Denn wir glauben, gutes Essen sollte ein universelles Recht sein, kein Luxus."Das einzigartige System-Gastronomie-Konzept fußt auf drei starken Säulen: Einfach. Digital. Frisch gekocht.Es gibt täglich wechselnde Gerichte - von leichter Küche bis zum großen Hunger. Schneller Service wird garantiert. Durch optimierte Prozesse in der Küche und beim Service - sowie dank einer innovativen Bestell-App - wird das Essen zum "Kinderspiel". Inzwischen werden auch vegane und vegetarische Speisen "made in Südtirol" angeboten.Zwei neue Highlights hat „Mein Bistro" in 2024 eingeführt: Restaurant-Roboter, die die Kellner entlasten und das schmutzige Geschirr aus dem Restaurant zum Abspülplatz fahren. Der Kellner hat so mehr Zeit für die Gäste und schont seine Kraft. Und: Die App „Nanea". Die Idee dahinter: Besser zu sein als „Marktführer" Mc Donalds bei der schnellen, individuellen Bestellung. Mittlerweile hat die App dies klar geschafft. Sie erkennt den Tisch an dem man sitzt, nimmt die Bestellung auf, lässt den Kunden sofort und ohne Wartezeit bezahlen und garantiert, dass das Essen binnen 5 Minuten heiß auf dem Tisch steht. ( www.nanea.app