Nomad Fest 2024: Ein Festival der zeitgenössischen Perfor-mancekunst im Rahmen der Transhumanz

Foto: © Tourismusverein Schnalstal

Das Nomad Fest 2024 bringt Kunst und Tradition im Schnalstal auf einzigartige Weise zu-sammen. Vom 13. bis 15. September verwandelt sich das Tal in eine Bühne für zeitgenössi-sche Performances, die in direktem Bezug zur jahrhundertealten Tradition der Transhumanz stehen. Die Transhumanz, eine Wanderweidewirtschaft, bei der Schafherden saisonal über lange Distanzen in unterschiedliche Klimazonen geführt werden, ist im Schnalstal seit Gene-rationen tief verwurzelt und wurde 2019 als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO aner-kannt.Besonders bemerkenswert ist, dass die Schafherden im Schnalstal bei ihrer Wanderung eine Staatsgrenze und einen über 3.000 Meter hohen Gletscher überqueren – eine zweitägige Reise von etwa 44 Kilometern. Mitte Juni ziehen bis zu 4.000 Schafe von Vernagt und Kurz-ras ins benachbarte Ötztal, Mitte September kehren sie zurück.Zur Aufwertung dieses immateriellen Kulturerbes hat der italienische Kulturmanager Agostino Riitano ein künstlerisches Konzept entwickelt, das in Zusammenarbeit mit Emanuela Marmo zum Nomad Fest führte. Das Festival besteht aus einer mehrwöchigen Künstlerresidenz und einem Wochenende voller Performances an ausgewählten Orten im Tal.Der Name „Nomad Fest“ spiegelt die Essenz der Transhumanz wider: Nomad steht für den Übergang, das Überqueren, den Transit. Fest symbolisiert die Feier der erfolgreichen Rück-kehr der Tiere – ein Moment der Gemeinschaft, des Austauschs und des Weitertragens von Geschichte.In der Künstlerresidenz vereinen sich Mensch, Natur und Tier in einem kreativen Kreislauf. Das Kollektiv „funduk“, bestehend aus Basak Tuna (Istanbul), Matteo Locci (Rom) und Ma-ximilian Lehner (Wien), wird in den ersten zwei Septemberwochen in die Arbeit vor Ort ein-tauchen und bei der Festivaleröffnung das Ergebnis präsentieren.Das Festivalwochenende vom 13. bis 15. September wird mit zeitgenössischen Perfor-mances aus Tanz, Lesung, Musik und Theater bereichert. Internationale Künstler wie das japanisch-österreichische Musiker-Duo Akemi Takeya & Sebastian Bauer und die italienisch-russische Schriftstellerin Arianna Porcelli Safonov sind Teil des Programms. Letztere beglei-tet gemeinsam mit dem Südtiroler Kabarettisten Lukas Lobis das Publikum auf eine Wande-rung mit Lesung um den Vernagter Stausee. Weitere Höhepunkte sind die Auftritte des Thea-terkollektivs Silence Teatro aus Bergamo und die Aufführung „La Metamorfosi della Ninfa Io“ von O Thiasos TeatroNatura aus Rom.Das Nomad Fest 2024 verspricht, Kunst und Kultur in einer atemberaubenden Umgebung zu vereinen und dabei das Erbe der Transhumanz zu ehren und zu beleben.Das Nomad Fest ist Teil des Projektsim Rah-men des PNRR, Mission 1 „Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur“, Komponente 3 „Tourismus und Kultur 4.0“ (M1C3), Maßnahme 2 „Wiederbelebung kleiner kultureller Stätten, kulturelles, religiöses und ländliches Erbe“, Investition 2.1 „Attraktivität der Dörfer“, ist durch die Europäische Union - NextGenerationEU finanziert und wird vom Minis-terium für Kultur verwaltet.