Santini-Gruppe: Klimaneutralität

Dr. Mauro Santini, warum hat sich die Santini-Gruppe auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht?

Unsere Energiewende hin zu Net Zero ist eine Chance, sowohl die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten als auch neue Märkte zu erschließen. Sie hängt nicht nur von den Verbrauchern ab, die zunehmend umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen bevorzugen, sondern auch von der Tatsache, dass die Energiewende inzwischen zu einer kurzfristigen Notwendigkeit geworden ist, die durch dringende politische, ökologische und wirtschaftliche Faktoren unterstützt wird. Deshalb halte ich die Dekarbonisierung für einen Vorteil.



Welches sind die wichtigsten Instrumente, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe zur Erreichung dieser Ziele für anwendbar halten?

Ich denke, das Schlüsselwort ist 'sich messen'.

Wir haben besonders auf unseren ökologischen Fußabdruck geachtet, der unsere Auswirkungen auf die Umwelt in Bezug auf unsere Organisation misst.

Dabei handelt es sich um eine multikriterielle Analyse der Umweltleistung, die den gesamten Zyklus unserer Abfallentsorgungsdienstleistungen berücksichtigt.

Diese Analyse ergab, dass wir uns auf unsere Prozesse im Zusammenhang mit der Abfallsammlung und -logistik konzentrieren müssen.



Interessant, welche konkreten Maßnahmen ergriffen wurden

Sicherlich die Erneuerung des Fuhrparks für die Abfallsammlung.

Dies hat es uns ermöglicht, einen Dekarbonisierungspfad mit einer klaren Strategie einzuschlagen: die vertikale Integration unseres Geschäfts unter Verwendung von HVO-Biokraftstoff, d. h. hydriertem Pflanzenöl, einem Kraftstoff mit geringeren Kohlendioxidemissionen, der hauptsächlich aus Abfallrohstoffen wie Altspeiseöl, tierischen Fetten, Rückständen aus der Agrar- und Ernährungsindustrie und einem Restanteil von Pflanzenölen hergestellt wird.



Ziel ist es, einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs zu leisten, an dem immer mehr unserer Fahrzeuge beteiligt sind, und damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten.



Diese Initiative ist Teil des umfassenderen Weges, den die Santini-Gruppe in Richtung einer echten Dekarbonisierung eingeschlagen hat.



Herr Dr. Santini, Sie stehen also vor einer Herausforderung

Sicherlich

Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, besteht darin, technologische Innovation mit dem Schutz der Umwelt, der Lebensqualität der Menschen und der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität in Einklang zu bringen.

Wir arbeiten jeden Tag daran, Fragen der Nachhaltigkeit weiterhin in unser Geschäftsmodell zu integrieren.

Wir tun dies mit Leidenschaft, Ideenreichtum, Bescheidenheit und der notwendigen Konkretheit.

Wir tun es mit dem Gefühl der Dringlichkeit, das uns die ökologischen und sozialen Herausforderungen auferlegen.

Es ist eine Reise, die starke Veränderungen in unserer Arbeitsweise erforderlich macht. Es ist eine kollektive Reise, die unsere Arbeitsweise und die der Menschen, mit denen wir entlang der Abfallentsorgungskette zusammenarbeiten, quer durchdringt.

