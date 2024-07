„urig und echt“ auf geht's zum heurigen Villnösser Dorffest 2024

Nach dem großen Erfolg der letzten Ausgaben wird auch heuer wieder mit traditionellem Charme und echter Handwerkskunst gefeiert. Festbuden und Bühnen werden aufgestellt, um das Dorf in eine lebendige Festmeile zu verwandeln. Es darf nach Herzenslust gefeiert, getrunken, gegessen und allerlei Attraktionen erlebt werden.Die kulinarische Vielfalt des Festes lässt keine Wünsche offen: Frische Bauernbreatler aus dem Holzofen, herzhaftes Bauerngröstl, knusprige frittierte Zwiebelringe, die beliebte Halb-Meter-Wurst, saftiges Huhn, deftige Kartoffelblattlen mit Kraut, köstliche Pressknödel mit Krautsalat, Pulled Pork Burger, zarte Spareribs, traditionelle Tirtlen, süße Buchteln mit Vanillesoße, fruchtige Erdbeerknödel, verlockender Kaiserschmarren mit Preiselbeeren, herzhafte Kniakiachl und goldene Strauben sind nur einige der vielen Leckerbissen, die angeboten werden.Für musikalische Unterhaltung sorgen verschiedene DJs, wie Ivan Fillini, sowie zahlreiche Blasmusikgruppen. Unter anderem werden Rifflblech XL, Jugendkapellen, The Snoops und viele mehr ihre musikalischen Talente präsentieren.Wo sonst kann man Bierkisten steigen (klettern), Pony reiten, auf dem Riesentrampolin hüpfen und Bobby, den Affen, treffen? Bei traditionell und echt!Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist der außergewöhnliche Festumzug am Sonntagnachmittag um 14:00 Uhr, der unter dem Motto „Traditionell und Aktuell“ steht. Dieser farbenfrohe Umzug ist ein Muss für alle, die nichts verpassen wollen!Weitere Informationen und das detaillierte Programm unter www.villnoesser-dorffest.it STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.