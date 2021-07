Barbaras saftige Spareribs mit Honigmarinade

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kochte die 38-Jährige bereits in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) mit.In 6 Folgen verwöhnt sie jetzt bei „Simply guat“ mit locker-leichten Gerichten für den Sommer aus Südtiroler Qualitätsprodukten den Südtiroler Gaumen.Diesmal gibt's: Spareribs mit Honigmarinade und Ofenkartoffel dazu Südtiroler Speckkrautsalat.3 Südtiroler Fleisch Platten Spareribs mit Südtiroler Qualitätszeichen 1 El Südtiroler Honig mit Südtiroler Qualitätszeichen 1 EL Senf1 El Ketchup3 El OlivenölSalzPfeffer1 kg Festkochende Südtiroler Kartoffel mit Südtiroler Qualitätszeichen etwas ÖlRosmarin1 Kopf Südtiroler Krautsalat mit Südtiroler Qualitätszeichen 200 g Südtiroler Speck g.g.A in etwas dickeren Scheiben geschnittenSüdtiroler Apfelessig mit Südtiroler Qualitätszeichen OlivenölDie Spareribs mit etwas Salz würzen und bei 160°C (Heißluft) für eine Stunde ins Backrohr schieben.Die Kartoffelspalten zusammen mit Rosmarin und Olivenöl in eine Schüssel geben und gut vermengen und auf ein Backblech geben.Für die Marinade der Spareribs Honig, Senf, Ketchup, Olivenöl, Salz und Pfeffer gut vermengen. Nach einer Stunde Backzeit das Fleisch aus dem Ofen nehmen und mit der Marinade großzügig bestreichen.Zusammen mit den Kartoffeln kommen die Spareribs für ca. 45 min. in den Ofen.Den Südtiroler Speck g.g.A in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne anrösten.Den Krautsalat sehr fein schneiden. Den gerösteten Südtiroler Speck g.g.A untermischen und mit Salz, Apfelessig und Olivenöl verfeinern.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Cabernet

