„Simply guat“: Wilmas Frühlingsküche

Sie ist keine Unbekannte vor dem Herd: Wilma Amort aus Feldthurns hat schon in der Vergangenheit die Kochtöpfe vor laufender Kamera geschwungen, zuletzt in der Winterstaffel von „Simply guat“.Ab Mittwoch zaubert die 56-Jährige Delikatessen mit Südtiroler Qualitätsprodukten zum Nachkochen, passend dazu gibt's eine Weinempfehlung vom Südtiroler Weinkonsortium.Mit „Simply guat“ liegt nicht nur der Blumenduft in der Luft – sondern auch die leckeren Aromen aus Wilmas Frühlingsküche.Los geht's am kommenden, mit der 1. Folge der Frühlings-Staffel.

