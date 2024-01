Antholz: Der Biathlon-Wahnsinn beginnt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist alles angerichtet für die größte Wintersportveranstaltung Italiens: Am Donnerstagnachmittag wird der Biathlon-Weltcup in Antholz um 14.20 Uhr mit dem verkürzten Einzel-Rennen der Herren eröffnet. Bis Sonntag werden in der Südtirol Arena insgesamt sechs Wettkämpfe ausgetragen.