Antholz: Staffel-Tag mit großer Südtiroler Beteiligung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Biathlon-Weltcup in Antholz erlebt am Samstag einen weiteren Höhepunkt. In der restlos ausverkauften Südtirol Arena werden nämlich die Siegerin und Sieger in der Single-Mixed- und Mixed-Staffel gekürt – und das vielleicht auch mit Südtiroler Protagonisten.