AUDIO | Lukas Hofer warnt: „Nur nicht übermütig werden“

Vor 23 Monaten stand Lukas Hofer letztmals in einem Einzelrennen in den Top-Ten. Es folgte eine schier unglaubliche Leidenszeit, die er nun mit einem 9. Platz bei der WM in Nove Mesto definitiv hinter sich gelassen hat. Wir haben uns mit dem 34 Jahre alten Pusterer nach dessen entfesselter Aufholjagd im Verfolgungsrennen unterhalten.