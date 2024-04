Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner wird in dieser Woche beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo aufschlagen. Seinen Blick hat er aber auch schon auf den Sommer gelegt, wo ein besonderes Highlight ansteht: Seine ersten Olympischen Spiele. In feinstem Pusterer Dialekt verrät er uns, welche Pläne er dafür schon geschmiedet hat – und welcher Kumpel hier eine besondere Rolle spielen soll.