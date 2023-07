Auf ein Neues: Füchse verlängern mit Center

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia teilte am Freitagabend offiziell mit, den Vertrag mit einem Leistungsträger um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/24 verlängert zu haben. Somit geht der Italo-Kanadier in seine fünfte Saison in Folge im weißroten Trikot.