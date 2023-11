Azzurri reisen „hoch motiviert“ nach Budapest

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Italiens Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich zurzeit in Bozen auf das anstehende Sárközy-Tamás-Turnier vor, das in der ungarischen Hauptstadt über die Bühne geht. Vor dem Start in Richtung Linz, wo die Azzurri einen Zwischenstopp einlegen, stand Alex Trivellato Rede und Antwort.