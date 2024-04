Bozen fiebert einem wahren Eishockey-Fest entgegen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Countdown läuft langsam, aber sicher ab: Am Sonntag, 28. April wird die IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 2024, Division I, Gruppe A in Bozen offiziell mit dem ersten Spieltag in der Sparkasse Arena eingeläutet. Die Euphorie bei Gastgeber Italien ist groß.