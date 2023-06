Cool Swim Meeting: Weitere Bestleistungen und Rekorde

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Thomas Ceccon ist die große Zugnummer beim 7. Cool Swim Meeting in Meran. Er hat am Samstag bei zwei Starts zweimal gewonnen und einen Meetingrekord aufgestellt. Vor den Augen von Cesare Butini, dem Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft, gab es wie am Freitag drei Veranstaltungsrekorde.