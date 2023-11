Damian Claras spezieller Moment: „Gewinnen ist schöner“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Damian Clara war am Donnerstag bei Italiens Auftaktsieg beim 4-Nationen-Turnier in Budapest der gefeierte Mann. Mit teils unglaublichen Reflexen führte er die Azzurri gegen Slowenien zum 1:0. Es war das erste Shutout beim achten Nationalteam-Einsatz für den NHL-Draft-Pick aus Reischach, für den es im Anschluss ans Spiel übrigens direkt weiter ins nahe Szekesfehervar ging, wo auf ihn mit Italiens U20 bis Samstagabend noch zwei Länderspieleinsätze warten. Zuvor allerdings stand 18-Jährige in diesem Video Rede und Antwort.