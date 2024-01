„Das ist nicht Langlauf, sondern Biathlon“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der erste Wettkampf in Antholz ist vorbei. Die Azzurri haben im verkürzten Einzel-Wettkampf am Donnerstag ihre Stärke angedeutet, am Ende haderten Tommaso Giacomel und vor allem Lukas Hofer aber mit ihren Leistungen am Schießstand. Im Anschluss daran sprachen beide Klartext.