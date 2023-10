Der blanke Cricket-Wahnsinn: Ein ganzes Land flippt aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Hunderte Millionen Menschen sind gerade im Cricket-Fieber. Die Weltmeisterschaft in Indien ist nicht nur für das Milliardenvolk der Höhepunkt in diesem Sportjahr, sondern zieht in vielen Teilen der Welt die Fans in ihren Bann. Das riesige Geschäft mit dem Sport haben längst auch die Olympia-Macher entdeckt.