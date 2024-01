Die Planai ruft: Doppeltes Nachtspektakel in Schladming

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach Kitzbühel ist vor Schladming! Der Skiweltcup geht in die nächste Runde, ein weiterer Klassiker steht an. Auf steirischem Schnee gibt es 2 Nachtrennen: Einen Riesentorlauf am Dienstag und den wichtigsten Slalom der Saison, das Nightrace in Schladming.