Diego Kostner, der Derby-Wahnsinn und das Nationalteam

Sein Team Ambrì-Piotta zog in einem der wichtigsten Derbys der letzten 20 Jahren am Samstagabend gegen den Lokalrivalen Lugano den Kürzeren. Diego Kostner setzte den Kopf in der Folge aber nicht in den Sand und blickte stattdessen zuversichtlich in die Zukunft.