Dorothea Wierers Comeback und die vielen Fragezeichen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Seit 33 Tagen hat Dorothea Wierer kein Rennen mehr bestritten, doch jetzt will sie zurück in den Biathlon-Weltcup – und das ausgerechnet zuhause in Antholz. Doch was sagt Italiens Cheftrainer Alex Inderst zu ihrem Comeback? SportNews hat nachgefragt.