Ein Serie-A-Klub zu Gast im Pustertal

Die Ferienregion Gitschberg-Jochtal darf im Juli prominente Gäste begrüßen: Bolognas Fußballer um Österreichs Star-Stürmer Marko Arnautovic und Ex-Inter-Spieler Gary Medel werden ihre Saisonvorbereitung in Vals absolvieren. Dort trainierten in Vergangenheit unter anderem bereits die tschechische Nationalmannschaft, Ingolstadt und SPAL.Bologna wird am 13. Juli seine Trainingszelte am Eingang des Pustertals aufschlagen und dort neun Tage lang unter den Anweisungen von Trainer Thiago Motta schwitzen. Im Rahmen dieser Vorbereitungsphase sind auch mehrere Testspiele geplant, die in den kommenden Wochen definitiv angesetzt werden.